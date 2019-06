Motores Percalços impedem melhor resultado de Tiago Monteiro na qualificação no Nordeschleife Por

Tiago Monteiro garantiu o 20º e o 14º lugares da grelha de partida para as duas primeiras corridas do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Nurbugring.

O desempenho do piloto português foi condicionado por várias vicissitudes, sem as quais os resultados nas qualificações poderiam ter sido outros, deixando-o frustrado por um lado, mas otimista em relação à performance do Honda Civic TCR # 18 da KCMG.

A qualificação para a primeira corrida da qualificação foi muito complicada, como relata Tiago: “A sessão decorreu debaixo de chuva forte e em grande parte, com bandeiras amarelas. A volta que fiz foi para ver como estava a pista, pois achávamos que teríamos depois hipótese de fazer uma volta rápida mas, as bandeiras amarelas, aniquilaram os nossos planos. O 20º lugar foi o resultado da volta de aquecimento”.

Já na segunda qualificação, realizada em condições mais amenas o desfecho foi ligeiramente melhor, ainda que mais adversidades tenham impedido o piloto do Porto de ter tido o resultado desejado.

“Tudo correu bastante melhor. Conseguimos colocar pneus ‘slicks’ na última volta. Estava a fazer um bom tempo para entrar no top 10 quando um acidente obrigou a levantar o pé. Uma parte da pista estava com limite de velocidade a 60 kms/h e como se não bastasse, quando tirei o limitador de velocidade, ficou bloqueado cerca de três segundos, o que me fez perder ainda mais tempo”, destacou Tiago Monteiro.

O piloto português vai participar este fim de semana nas 24 Horas de Nurbugring, mas para já prefere concentrar-se nas provas do WTCR no Nordeschelife e dar tudo para conseguir voltar aos pontos: “O 14º lugar foi o resultado possível. Foram tão atípicas as qualificações que fico sem perceber se teria sido fácil ou não fazer melhor. Agora é focar nas corridas e fazer o melhor possível”.