Pepa diz que Paços de Ferreira tem de vencer Vitória de Setúbal

O treinador Pepa reconheceu hoje que o Paços de Ferreira tem de assumir a responsabilidade de ter de ganhar ao Vitória de Setúbal, num jogo “muito importante” da 13.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

“Se disser que é um jogo igual aos outros, vou estar a mentir. não vale a pena estar a fugir dessa questão. É um jogo muito importante para nós, como são todos os outros, mas, neste momento, é um adversário que luta pelos mesmos objetivos e o confronto direto aqui poderá ser importante”, afirmou Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense disse ser necessário a equipa “assumir a responsabilidade de ter de ganhar”, com o objetivo de “encurtar” distâncias e “ir para aquele grupo dos 11 pontos”.

“Queremos começar a aproximar do objetivo que pretendemos, portanto, é uma oportunidade muito grande, por ser o próximo e em casa, e precisarmos muito do apoio dos nossos adeptos”, sublinhou, lembrando que sete dos oito pontos conseguidos pelo Paços no campeonato foram em jogos como visitado.

Para alcançar a vitória, Pepa disse ser importante a equipa não fazer as coisas “de uma forma desesperada” e, ao mesmo tempo, criar “mais situações de golo”.

“O nosso grande desafio passa por termos mais situações de golo, porque, sinceramente, em casa ou fora, a equipa tem sido organizada e o empenho e leitura dos jogadores tem sido fantástico. Agora, reconhecemos que nos falta criar mais”, referiu.

Sobre o Vitória de Setúbal, agora sob o comando técnico de Julio Velásquez, que substituiu Sandro Mendes, o técnico do Paços reconheceu que “o estilo de jogo que estão a adotar é agora um pouco diferente” e identificou “jogadores muito rápidos, experientes e muito fortes na transição”.

Pepa só não quis alongar a conversa sobre a reabertura do mercado, por considerar que “não vale a pena pensar à frente”, quando, “nos próximos 15 dias, sensivelmente, o Paços tem jogos que podem empurrar e levar o clube para aqueles patamares” pretendidos.

O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, com oito pontos, e o Vitória de Setúbal, 14.º, com 13, defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, a partir das 15:00 de domingo.