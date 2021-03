Desporto FC Porto derrota Paços de Ferreira no Dragão Por

O FC Porto venceu esta noite o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Pepe, aos 77 minutos, e Sérgio Oliveira, no minuto seguinte, apontaram os golos que valeram mais três pontos aos dragões.

Com o triunfo, o FC Porto chegou aos 51 pontos, voltando a ficar a dez do líder Sporting (que ontem venceu em Tondela) e com três de vantagem sobre o Benfica (que derrotou o Boavista, ontem). Os azuis e brancos assumem o segundo lugar à condição, pois o SC Braga (49 pontos) só joga amanhã, em casa do Famalicão.