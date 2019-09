Motociclismo “Pensei que tinha potencial para mais” diz Miguel Oliveira após Aragon Por

Miguel Oliveira esteve ao seu melhor nível no Grande Prémio de Aragon de MotoGP, regressando aos pontos, após uma intensa luta em que chegou a rodar ‘à porta’ do top dez.

O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 cortaria a meta na 13ª posição depois de ter partido de 17º, conseguindo ganhar vários lugares após um grande arranque. Depois ao longo da corrida esteve na discussão pelo 10º posto.

Um forte andamento no começo da prova permitiu a Miguel Oliveira chegar a rodar entre os 11 primeiros, mas numa prova com 23 voltas tudo podia acontecer. Estaria longe de pensar estar a lutar de igual para igual com Alex Rins ou Andrea Iannone, mas foi isso que sucedeu.

Foi um duro duelo que também envolveu Takaaki Nakagami e Danilo Petrucci, e só nas últimas volta não conseguiu manter esse ritmo e terminou atrás destes adversários com muito mais experiência de MotoGP do que o piloto de Almada.

Mas Miguel Oliveira terminou claramente como o melhor estreante na disciplina e o melhor representante da KTM na corrida, que também valoriza, para além dos pontos obtidos.

“Hoje foi uma boa corrida. Tive uma luta decente com pilotos muito fortes, o que me deixa muito contente. Foi difícil de ultrapassar, especialmente nas últimas voltas, mas havia este grupo a lutar. Pensei que hoje tinha potencial para um pouco mais”, declarou o titular da KTM # 88 após a corrida.

Mas Miguel Oliveira retira aspetos positivos da sua prestação em Aragon: “Foi agradável terminar a corrida da forma que o fiz, depois de não ter pontuado nas duas provas anteriores, por isso sinto-me mais calmo e relaxado a abordar os próximos desafios”.