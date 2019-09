Motociclismo Mário Patrão 13º no prólogo do Panafrica Rally Por

Mário Patrão começou com cautelas a sua participação no Panafrica Rally, realizando o 13º tempo no prólogo deste evento que se está a disputar na região de Merzouga, em Marrocos.

O piloto de Seia, ainda a recuperar do acidente sofrido no último Rali Dakar, optou por ter cuidado nos 72 quilómetros deste ‘aperitivo’ deste evento.

Aos comandos de uma KTM 450 Rally, Patrão concluiu o percurso em 1h10m19s, mostrando um andamento consistente no começo daquela que é a sua terceira participação consecutiva no Panafrica Rally. Uma prova onde o importante é o tempo de competição acumulado em cima da moto, treinando navegação e andamento antes de disputar mais uma edição do ‘Dakar’.

“Iniciámos esta competição com um prólogo de 72 quilómetros, os primeiros deste rali. O objetivo aqui é treinar e retomar a confiança perdida nestes meses. Fui num ritmo cauteloso, mas que me permitiu alcançar a 13ª posição”, afirma o piloto Beirão.

Mário Patrão, que regressou recentemente às competições, com a conquista de um pódio no Serres Rally, depois de um período de ausência de oito meses, prepara-se para enfrentar uma segunda especial desta grande maratona marroquina (a primeira etapa) sem ligação, e com um setor seletivo de 275 quilómetros.