Pelo menos nove pessoas morreram em desabamento numa mina em Angola

Pelo menos nove pessoas morreram, na madrugada de sexta-feira, em consequência de um desabamento de terras numa mina de diamantes no município de Cambulo, em Angola, conforme avançaram as autoridades locais.

De acordo com uma nota da polícia municipal, a que a Lusa teve acesso, os mineiros encontravam-se a “aproximadamente 15 metros” de profundidade.

“Após tomarem conhecimento do sucedido, as autoridades policias […], de imediato, acionaram várias maquinarias para o resgate dos corpos que se encontravam enterrados”, lê-se no documento.

A Radio France Internationale (RFI) avançou hoje, citando as autoridades angolanas, que o número de mortes já teria subido para 12.