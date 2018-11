África Pelo menos 44 soldados e nove agricultores mortos em ataques do Boko Haram na Nigéria Por

O grupo de rebeldes extremistas Boko Haram matou 44 soldados em ataques numa base militar e nove agricultores no nordeste da Nigéria, desde o fim-de-semana, numa nova demonstração de força a três meses da eleição presidencial, foi hoje divulgado.

Segundo fontes de segurança, homens do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) mataram pelo menos 44 soldados em ataques a três bases militares no fim-de-semana.

Só o ataque a uma base em Metele, uma aldeia remota perto da fronteira com o Níger, provocou, no domingo, 43 mortos, de acordo com um oficial do exército sob condição de anonimato, que indicou na segunda-feira, não ter o balanço.

“As nossas tropas foram completamente derrotadas e os terroristas tomaram a base depois de longos combates”, explicou uma fonte do exército nigeriano.

O comandante da base e três outros oficiais estão entre as vítimas, disse a mesma fonte, acrescentando que as buscas por possíveis sobreviventes ou outros cadáveres continuam, no mato.

“Esta é uma das maiores perdas que sofremos em termos de homens e equipamentos em operações de contra-insurgência”, afirmou outra fonte militar.

“Estamos a falar de mais de 40 soldados mortos, armas e veículos a ser levados pelos terroristas do Boko Haram”, acrescentou.

Segundo um miliciano, os atacantes chegaram a bordo de cerca de vinte camiões.

“O apoio aéreo (do exército) veio após os insurgentes invadiram a base e roubarem as armas”, o que lhes permitiu recuperar o controlo da base, explicou.

No mesmo dia, os ‘jihadistas’ atacaram outra base, em Gajiram, a 80 quilómetros de Maiduguri, onde os combates duraram várias horas, disseram os moradores, sem relatar vítimas.

Um soldado também foi morto num ataque a Mainok, segundo fontes de segurança, elevando assim a 44 o número de vítimas mortais desde o fim-de-semana.

O ISWAP reivindicou os ataques de Metele e Mainok, alegando ter matado pelo menos 42 soldados, segundo o grupo SITE Intelligence, que identifica e monitoriza ameaças e entidades internacionais extremistas.

Pelo menos nove agricultores morreram e outros 12 foram sequestrados hoje por ‘jihadistas’ do grupo Boko Haram numa vila no nordeste da Nigéria.

Em 14 de novembro, militantes do Boko Haram atacaram Mammanti, matando uma pessoa e queimando a aldeia antes de levar centenas de cabeças de gado.

Sete mulheres foram raptadas no mesmo dia perto da cidade de Bama, a 70 quilómetros de Maiduguri, enquanto trabalhavam nos campos sob a proteção de homens armados, segundo membros da milícia civil envolvidos contra o Boko Haram ao lado do exército nigeriano.

Os insurgentes atacam frequentemente comunidades agrícolas para roubar alimentos e sequestrar civis, muitas vezes forçados a se juntar às fileiras do grupo ‘jihadista’.

Apesar das alegações do Governo de que o Boko Haram está prestes a ser derrotado, recentemente o grupo intensificou os seus ataques contra alvos e militares causando várias mortes.