Motociclismo Miguel Oliveira já rodou com a KTM de MotoGP

Miguel Oliveira já teve a oportunidade de rodar com a KTM de MotoGP, preparando já a sua estreia na disciplina máxima do motociclismo em 2019, nos testes de pré-temporada que esta terça-feira se iniciaram no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Agora integrado na equipa Tech3, o piloto português começou a conhecer os ‘cantos à casa’ onde vai ‘morar’ na próxima época bem como tripular a RC16, ainda numa versão protótipo. Também começou a relacionar-se com o seu novo companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin.

Tripulando uma moto que agora passa a ostentar o # 88 em vez do # 44 utilizado nas épocas anteriores – já que esse número pertence a Pol Espargaró em MotoGP – Miguel Oliveira terminou este primeiro dia de ensaios com a Tech3 com o 25.º tempo, tendo efetuado a sua melhor volta em 1m35,118s. Uma aprendizagem que ainda está no início, tal como sucede com o seu rival esta época, Francesco Bagnaia, que obteve o 11.º registo numa sessão onde Maverick Viñales, da Yamaha, foi o mais rápido.

A chuva, que marcara os dois dias do Grande Prémio de Valência, manteve-se, e acabou por condicionar o trabalho de todos os pilotos, incluindo o português da Tech3. Espera-se que as condições climatéricas melhorem para a segunda e última jornada destes testes.