EUA Pelo menos 11 feridos em tiroteio num bar na Califórnia Por

Pelo menos 11 pessoas ficaram hoje feridas, incluindo o adjunto do xerife local, depois de um homem armado ter disparado vários tiros num bar em Thousand Oaks, na Califórnia, na noite de quarta-feira.

De acordo com as autoridades locais ainda não foi confirmada nenhuma morte.

Os meios de comunicação norte-americanos davam conta anteriormente de pelo menos seis feridos no tiroteio na localidade californiana de Thousand Oaks.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do xerife do condado de Ventura disse desconhecer a gravidade dos ferimentos nas 11 pessoas.

Um dos feridos é membro do gabinete do xerife e foi transportado ao hospital, segundo o capitão Garo Kuredjian.

De acordo com os bombeiros do condado de Ventura “foram pedidas várias ambulâncias” para o local do tiroteio, que ocorreu no bar “Bordeline” cerca das 23:20 hora local (07:20 em Lisboa).

Os bombeiros pediram à população numa mensagem na rede social Twitter que se afastem do local por razões de segurança e as autoridades ainda não confirmaram se o autor do tiroteio foi detido.

Uma testemunha disse à agência local da ABC ter visto um suspeito com barba e chapéu a lançar granadas de fumo e a atacar um segurança antes de disparar indiscriminadamente.

“Nós começámos a fugir pelas janelas”, disse.

A polícia adiantou ao Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, que fica a cerca de 40 quilómetros a oeste de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o gabinete do xerife do condado, estima-se que estavam no interior do bar no momento do ataque cerca de 100 pessoas.

No local, o maior espaço de música ao vivo da região, estava a decorrer uma festa “country” para estudantes universitários.

Thousand Oaks fica a cerca de 60 quilómetros a noroeste do centro de Los Angeles e não muito longe das áreas de Calabasas e Malibu.