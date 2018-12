Motores Paulo Neto vence ‘em casa’ Por

Paulo Neto e Vítor Hugo venceram o Rali das Camélias, prova mítica do automobilismo nacional que regressou este fim de semana às estradas.

Na região de Sintra, Mafra e Cascais, a prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbel colocou em confronto alguns nomes afastados da competição ‘ativa’ e também outros que se mantêm em atividade, como foi o caso do primeiro líder do rali.

Carlos Fernandes e o seu Mitsubishi Lancer liderou a prova de início até o turbo do carro japonês ter problemas e obrigar ao abandono na quarta especial. Paulo Neto e o seu Citroën DS3 R2 ficou então na frente. O piloto de Sintra não mais perderia o comando, impondo-se com pouco mais de 12 segundos de vantagem sobre outro piloto da terra, Gil Antunes.

O piloto do Renault Clio R3T conseguiu ser o mais rápido na terceira especial e a partir dessa altura começou a ameaçar o comando da prova, enquanto Rui Madeira era obrigado a desistir, depois de ter chegado a ocupar a segunda posição.

Eduardo Antunes também deu nas vistas, ao ser o mais rápido na primeira passagem pelo troço de Livramento empatado com Paulo Neto, mas foi Pedro Clarimundo quem acabou no pódio, tirando bom partido do Peugeot 208 R2 neste seu regresso à competição. António Baiona foi o quarto classificado diante Gonçalo Inácio, colocando assim três 208 R2 no top cinco. Os dois terminaram separados por menos de 4,5s.

Classificação final

1º Paulo Neto/Vítor Hugo (Citroën) 46m25,5s

2º Gil Antunes/Diogo Correia (Renault) + 12,3s

3º Pedro Clarimundo/António Conde (Peugeot) + 1m04,6s

4º António Baiona/Gonçalo Martins (Peugeot) + 2m33,8s

5º Gonçalo Inácio/Paulo Leones (Peugeot) + 2m38,0s