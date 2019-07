Motociclismo Paulo Gonçalves volta a brilhar no Rali Rota da Seda e é segundo na nona etapa Por

Depois do excelente segundo lugar conseguido ontem, Paulo Gonçalves voltou a brilhar no Rali Rota da Seda ao ser segundo na nona etapa desta prova da Taça do Mundo.

No segundo dia de rali em território chinês, o piloto português da Hero Motorsports quase faz esquecer o azar mecânico que teve na sexta tirada, quando teve de abdicar da discussão de um bom resultado no evento.

‘Speedy’ gastou apenas mais 43 segundos que o vencedor da etapa, Andrew Short, da Husqvarna, que completou a especial em 3h52m28s, num percurso ‘desenhado’ em pistas de areia, em pleno deserto de Gobi e numa rota rápida na primeira metade e um pouco mais lenta na segunda, com pequenas dunas misturadas com rios secos, que tornaram a vida mais complicada para os pilotos.

“Foi um belo cenário hoje, com muitas dunas e trilhos de areia. Senti-me bem durante a especial e a moto funcionou também muito bem. Terminei apenas a 43 segundos do vencedor da tirada, por isso é um bom resultado para a equipa”, afirmou Paulo Gonçalves no final.

O piloto de Esposende acrescentou: “Esforcei-me bastante hoje para melhorar o meu tempo e a velocidade. Agora falta apenas mais um dia no Rali Rota da Seda e espero que tudo corra bem amanhã, para terminar o meu primeiro rali com a Hero Motorsports”.