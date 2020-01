Motociclismo O tributo do ‘Dakar’ a Paulo Gonçalves Por

A simplicidade conhecida por quem privou com Paulo Gonçalves, uma simpatia e um coração enorme, juntamente com o seu talento e dedicação levaram o Rali Dakar a fazer uma homenagem ao piloto de Esposende.

‘Speedy’ ficou na história da maior prova de todo-o-terreno por diversas razões. Um estatuto de lenda que tem a ver com a sua longividade nos rally-raid e com o facto de ter disputado o ‘Dakar’ 13 vezes, ter subido ao pódio numa dela, ter sido campeão do Mundo da modalidade e ter mantido sempre a sua postura muito humilde e ao mesmo tipo um grande nível de competitividade mesmo aos 40 anos.

Não admira que adversários como Matthias Walkner ou Kevin Benavides o recordem com carinho, pois foram várias vezes que abdicou de resultados para ajudar concorrentes.

Assim justifica-se totalmente a homenagem que a organização do Rali Dakar lhe fez nestas imagens.