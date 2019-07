Eslovénia vai aumentar cerca de arame farpado na fronteira com a Croácia devido a migrantes

A Eslovénia vai aumentar em 40 quilómetros (km) a cerca de arame farpado na fronteira sul, com a Croácia, onde o número de passagens de migrantes provenientes dos Balcãs tem aumentado, anunciou hoje o Governo.

Apesar de ambos os países serem membros da União Europeia (UE), a Croácia não pertence ao espaço Schengen de livre circulação e Ljubljana pretende instalar novas vedações em “áreas onde há uma necessidade urgente de impedir a passagem ilegal das fronteiras e proteger os cidadãos e propriedades”, segundo o comunicado enviado pelo Ministério do Interior daquele país à agência France-Presse.

O Governo esloveno assinou um contrato na semana passada para construir 40 km de cercas de arame farpado e 3,8 km de uma cerca de painel fixo, não estando para já definido o momento e o local de instalação.

Desde 2015, o país construiu 116 km de cerca e 63km de painéis fixos ao longo da sua fronteira de 670 km com a Croácia.

No auge da crise migratória, mais de 500 mil solicitantes de asilo atravessaram a Eslovénia para chegar à Europa ocidental.

A Eslovénia relata que, nos últimos meses, houve um aumento significativo no número de entradas provenientes da Croácia, com 5.345 pessoas nos primeiros seis meses de 2019, mais 47 por cento do que no mesmo período do ano passado.

Embora o fluxo migratório para a Europa tenha diminuído desde 2015, nomeadamente graças ao efeito de um pacto entre a UE e a Turquia e o reforço de controlo das fronteiras, o tema da migração e integração continua a ser sensível na opinião pública europeia.

A Eslovénia e a Itália também fortaleceram o controlo de fronteiras comuns ao lançar patrulhas de ambos países no início de julho.

O executivo esloveno rejeitou, no entanto, a ideia de uma cerca na fronteira com a Itália, recentemente promovida por alguns políticos italianos.