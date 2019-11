Parque de veículos motorizados cresce 4% em 2018 para 6,7 milhões de unidades — INE

O parque de veículos rodoviários motorizados “presumivelmente em circulação” aumentou 4 por cento em 2018, para 6,7 milhões, verificando-se um crescimento em todas as tipologias, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estatísticas dos Transportes e Comunicações de 2018 do INE, em 2018 registou-se um crescimento de 5,8 por cento no número de matrículas efetuadas, correspondendo a 406,9 mil veículos registados.

Pelo contrário, o número de matrículas canceladas diminuiu 4,9 por cento para 138,8 mil veículos.

As vendas de veículos novos ligeiros de passageiros cresceram 2,8 por cento (+7,1 por cento em 2017) e atingiram 228,3 mil viaturas.

Também as vendas de ligeiros de passageiros importados usados registou um crescimento “assinalável” de 16,7 por cento, atingindo os 77,2 mil veículos, e a venda de veículos ligeiros de mercadorias cresceu ligeiramente em 2018 (+2,0 por cento; +10,4 por cento em 2017).

No sentido inverso, a venda de veículos pesados diminuiu 1,6 por cento, quando tinha crescido 10,7 por cento em 2017.

De acordo com os resultados do Inquérito ao Transporte Rodoviário de Mercadorias (ITRM) para o ano de 2018, registou-se um ligeiro aumento de 0,1 por cento (+6,1 por cento em 2017) nas mercadorias transportadas, para 157,8 milhões de toneladas.

A oferta de transporte rodoviário cresceu para 29,4 mil milhões de lugares por quilómetro em 2018, com 83,1 por cento a ser disponibilizado em transporte regular (+2,0 pontos percentuais).

Já a procura registou uma subida menos acentuada (+6,9 por cento) para 7,9 mil milhões de passageiros por quilómetro.

O número de serviços em transporte rodoviário de passageiros nacional aumentou 9,2 por cento e atingiu 20,5 milhões.

Foram transportados 541,9 milhões de passageiros, o que representou um aumento de 5,5 por cento face ao ano anterior.