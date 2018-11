Desporto Parlamento louva campeões europeus de futsal com síndrome de Down e ginástica de trampolins Por

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um voto de saudação à seleção portuguesa de futsal para jogadores com síndrome de Down, campeã europeia no torneio realizado entre 12 e 15 de novembro, em Terni, Itália.

Além daquele texto apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o qual destacou a prestação de César Morais – o melhor marcador da prova, com seis golos -, houve também unanimidade no voto de louvor do CDS-PP pelo desempenho dos ginastas que conquistaram uma medalha de ouro e outra de prata na recente 26.ª competição Mundial Por Grupos de Idade de Ginástica de Trampolins, na Rússia.

Apesar dos votos contra de BE, PCP, PEV e PAN, foi ainda aprovado graças aos votos favoráveis de PSD, PS e CDS-PP o texto dos democratas-cristãos de louvor a Manuel Grave, vencedor da distinção “melhor jovem agricultor europeu 2018”.