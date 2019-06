Fórmula 1 Para Sebastian Vettel o regresso aos pneus antigos poderia melhorar o espetáculo Por

Sebastian Vettel disse em Spielberg, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio da Áustria, que um regresso aos pneus de 2018 poderia melhorar o espetáculo na Fórmula 1.

O alemão da Ferrari está convencido que a arquitetura das ‘borrachas’ da época passada permitiria ‘baralhar’ um pouco as coisas e tornar as corridas mais interessantes: “É um pouco difícil de dizer porque não guiamos os carros atuais com os pneus do ano passado, mas é um facto que nós temos dificuldade em fazer funcionar os pneus atuais na ‘janela’ ideal de exploração, tanto nas qualificações como em corrida”.

Em Spielberg a Pirelli reuniu-se com as equipas para discutir um possível regresso à arquitetura de 2018, que para Vettel iria ‘apimentar’ um pouco esta temporada de domínio avassalador da Mercedes.

“Tal como está atualmente a hierarquia está tão dominada pela Mercedes, fazendo um bom trabalho à frente com os outros a tentar alcançá-la atrás. A mudança iria ser certamente um elemento para baralhar um pouco as coisas. Há outros pilotos que certamente estarão de acordo com esta solução. Para mim é claro, mas é claro que toda a gente tem direito à sua opinião”, acrescenta o germânico.

Mas na Áustria Sebastian Vettel também sublinhou que nunca mais conseguirá recuperar o terreno perdido para os Mercedes esta época, ainda que deseje mitigar essa diferença nas provas que se seguem.

“Não me interessa o passado, só o futuro. Se me contentasse com o passado não ficaria muito contente. Para já não temos o andamento, pois falta-nos isto ou aquilo. Mas eu funciono de forma diferente. Eu olho em frente. Mas também não sou estúpido e sei que o tempo joga contra nós”, reflete o piloto de Heppenheim.

Vettel considera que a cada corrida que a Ferrari não está à frente da sua rival “perde terreno”, ainda que se diga “otimista”, sublinhando: “Adoro correr no domingo e tenho sempre a sensação de que tudo pode acontecer. Temos componentes para testar esta sexta-feira, para melhorar em relação ao fim de semana anterior. Sei que a nossa escuderia é competente e com muitas ideias para melhorar o carro”.