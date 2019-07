Fórmula 1 Para Carlos Sainz Jr o carro que se guia na F1 “faz toda a diferença” Por

Carlos Sainz Jr está satisfeito com o atual monolugar da McLaren, que permite resultados que a equipa não conseguia até ao ano passado, mas gostava mais do que terminar regularmente nos pontos.

O espanhol lamenta que os pódios da Fórmula 1 estejam apenas reservados às equipas de topo – leia-se Mercedes, Ferrari e Red Bull – e espera que terminar as provas nos pontos se torne um hábito na sua equipa.

Se é verdade que a McLaren realizou progressos notáveis relativamente às épocas anteriores, a formação de Woking ainda não está em posição de lutar pelos pódios. Algo que conseguiu no passado e que pretende venha a ser possível não muito distante.

Com 38 pontos, Sainz Jr ocupa o sétimo lugar no campeonato de pilotos e não esconde que subir pódio a um pódio na F1 pela primeira vez é um sonho que continua a ter. “Eu também mereço tanto como outros pilotos. Penso em tipos como Ricciardo, Perez ou Hulkenberg”, referiu o piloto madrileno em declarações ao Gazzetta dello Sport.

Ao jornal desportivo italiano Carlos Sainz Jr disse também: “Devíamos pelo menos bater-nos pelo último lugar do pódio a cada corrida. Em vez disso essa possibilidade está reservada às três equipas de ponta do momento. O carro faz toda a diferença. Isso prova que a Fórmula 1 tem ainda muito para fazer para melhorar a competição e o espetáculo”.

Estas palavras em jeito de crítica não se estendem à McLaren, já que o espanhol considera que o problema não está no monolugar, mas sim no motor. “Geralmente temos mais performance com o chassis. O motor continua bastante atrás dos da Mercedes e da Ferrari”, sublinhou.