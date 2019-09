Papa diz que governos devem adotar “medidas drásticas” contra as alterações climáticas

O Papa Francisco disse hoje que os governos vão ter que demonstrar, na cimeira do clima da ONU, “vontade política” para tomar “medidas drásticas” contra as alterações climáticas e defendeu ainda a necessidade de reflexão sobre os consumos diários.

Na cimeira do clima da ONU, que se realiza no final de setembro em Nova Iorque, “Os governos terão a responsabilidade de mostrar vontade política para tomar medidas drásticas” de modo a alcançar, o mais rápido possível, zero emissões de gases com efeitos de estufa, sublinhou Francisco.

O líder da igreja católica emitiu este apelo numa mensagem que foi hoje divulgada, no mesmo dia em que se inicia um mês de oração pela proteção dos oceanos e dos recursos naturais.

O Papa Francisco afirmou ainda ser importante que as pessoas reflitam sobre as suas atitudes “perigosas” de consumo.