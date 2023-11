Portugal é o segundo país com mais rotundas per capita

Estudo analisou as rotundas em cada país para revelar os países com mais rotundas, incluindo per capita e por km2. Portugal está no topo da lista.

Embora navegar em rotundas possa estar longe de ser a forma ideal de passar o tempo para muitas pessoas, uma nova e interessante investigação revelou as rotundas de destino turístico em países de todo o mundo, revelando também o volume de rotundas em cada país.

Um novo estudo do DiscoverCars.com procurou identificar qual o país que detém o título de “capital das rotundas”, realçando ao mesmo tempo a atração desconhecida de muitas rotundas globais para os viajantes que procuram atrações não convencionais para adicionar à sua lista de visitas.

Estudo sobre país do mundo com mais rotundas por milhão de habitantes

Para o efeito, analisaram o número total de rotundas em cada país, analisando também o número de rotundas per capita – neste caso, por milhão de pessoas – e o volume de rotundas por km2.

“Quando pensamos numas férias turísticas, as rotundas podem não ser a primeira coisa que nos vem à cabeça. Normalmente encontradas na estrada, e até mesmo consideradas um incómodo para alguns condutores, é seguro dizer que as rotundas não são muitas vezes consideradas como um local digno de ser visto”, sustenta Aleksandrs Buraks, do DiscoverCars.

No entanto, prossegue, “existe uma grande variedade de rotundas famosas em todo o mundo, muitas das quais atraem turistas por si só”.

“Nesta pesquisa, aprofundámos um pouco mais os países com um elevado volume de rotundas e onde estas rotundas de renome podem ser encontradas”, conclui.

A análise avalia o número de rotundas per capita e por km2, o que coloca Portugal no topo. Porém, contabilizando apenas o número de rotundas, Portugal já fica fora.

Países com mais rotundas

A investigação revelou que o campeão do maior número de rotundas foi a França – que registou um enorme número total de 42 986 rotundas.

Seguiu-se o Reino Unido, que ficou em segundo lugar, com 25.976 rotundas.

Por outro lado, algumas rotundas dignas de registo nestes destinos incluem a emblemática “Place de l’Étoile” francesa – a rotunda que circunda o Arco do Triunfo – e a “Magic Roundabout” do Reino Unido, localizada na cidade de Swindon, e regularmente responsável por deixar os condutores a coçar a cabeça com a sua coleção de 6 rotundas multidirecionais.

Países no top-5 mundial do total de rotundas

Itália – 18.172 rotundas

Espanha – 15.053 rotundas

Brasil – 11.854 rotundas

5 Países com mais rotundas per capita

Ao mesmo tempo, no que diz respeito aos países com mais rotundas per capita, França voltou a liderar com 663,8 rotundas por 1 milhão de habitantes.

Seguiu-se então Portugal, com 473,4 rotundas por milhão de habitantes.

O restante do top-5 foi composto por:

Noruega – 427,1 rotundas per capita

Islândia – 421 rotundas per capita

Irlanda – 385 rotundas per capita

Ao mesmo tempo, o relatório também analisou quais os países com o maior volume de rotundas por km2. A DiscoverCars constatou que os Países Baixos ocupam o primeiro lugar, com um impressionante número de 113,4 rotundas por km2. Seguiu-se de perto o Reino Unido, que registou 107,4 rotundas por km2.

Os outros países que se classificaram no top-5 do volume mais elevado por km2 foram:

Israel – 81,8 rotundas por km2

França – 78,5 roundabouts por km2

Bélgica – 67,7 roundabouts por km2

Uma das rotundas mais fascinantes incluídas na investigação foi a “torneira flutuante” – localizada em Ypres, na Bélgica – que (como o nome sugere) consiste numa torneira de cores vivas no centro da rotunda, equipada com um dispositivo de água que faz com que a torneira pareça estar a correr água.