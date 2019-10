Motores Ott Tanak vence na Grã-Bretanha e amplia vantagem no ‘Mundial’ de Ralis Por

Ott Tanak venceu o Rali de Gales Grã-Bretanha e reforçou a sua liderança no Campeonato do Mundo da especialidade.

O estónio da Toyota partiu para a derradeira etapa da prova com 11 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, e o seu objetivo era o de garantir que o triunfo não lhe escapava.

Por isso Tanak iniciou este último dia de rali ao ataque e venceu a primeira especial da tirada, ainda que ganhando somente uma décima a Neuville, sendo que na luta pelos melhores registos se intrometeu, tal como na véspera, Elfyn Evans.

Os objetivos do galês da M-Sport Ford eram diferentes das do líder do ‘Mundial’, pois se para o estónio estava em causa a vitória para Evans ser o mais rápido na segunda e terceira especiais do dia significava aproximar-se ainda mais do terceiro lugar de Kris Meeke.

Thierry Neuville conseguia aproximar-se ainda mais de Ott Tanak na penúltima especial, ficando a nove segundos e meio do líder da prova antes da Power Stage. Mas o estónio da Toyota tinha a última ‘cartada’ para jogar e impôs na derradeira classificativa, arrecadando assim os pontos suplementares correspondentes, a juntar aos da vitória.

Neuville perdeu 1,4 segundos para o comandante do Campeonato do Mundo, o que fez o belga da Hyundai terminar a quase 11 segundos do vencedor, embora com quase 13 de vantagem sobre Sebastien Ogier.

O francês da Citroën bem tentou vencer a Power Stage, mas gastaria mais quatro décimas que Ott Tanak, tal como o seu companheiro de equipa Esapekka Lappi, que procurou amealhar alguns pontos depois de terminar este rali fora do top dez.

Já Elfyn Evans ganhou apenas oito décimas a Kris Meeke, pelo que o britânico da Toyota ‘segurou’ o último lugar do pódio por 13 segundos e foi assim o melhor piloto da ‘casa’, com o piloto galês da M-Sport a ter de se contentar com a quinta posição final.

Classificação final

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 3h00m58,0s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 10,9s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 23,8s

4º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 35,6s

5º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 48,6s

6º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 58,2s

7º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 5m23,8s

8º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 9m25,0s

9º Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Skoda) + 10m51,1s

10º Petter Solberg/Phil Mills (Skoda) + 11m36,1s