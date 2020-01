Motores Ott Tanak com muita sorte após grande acidente em Monte Carlo Por

Ott Tanak não ganhou para o susto ao sofrer um violento acidente do começo da etapa de hoje do Rali de Monte Carlo.

Um despiste na quarta especial, quando perdeu o controlo do seu Hyundai i20 WRC, fê-o cair num precipício à direita da estrada e capotar, felizmente sem consequências físicas para o piloto estónio e para o seu navegador, Martin Jarveoja.

O Campeão do Mundo seguia na quarta posição, a mais de 10 segundos do então líder, o seu companheiro de equipa Thierry Neuville. Isto antes do belga perder o comando do rali para Elfyn Evans da Toyota, com Neuville a descer para segundo e Sebastien Ogier a seguir no terceiro posto.

Ficam as imagens do acidente que deixaram Ott Tanak fora de prova.