Motores Ott Tanak não vai ‘usar’ o número 1 no seu Hyundai Por

Ott Tanak pode ser o Campeão do Mundo de ralis em título, tendo direito a ostentar o número 1 esta época. Mas o piloto não o deseja.

No fundo o que o estónio pretende é fazer aquilo que já é prática, por exemplo, no campeonato Nascar Cup, onde um campeão continua a usar o mesmo número com o qual venceu a competição no ano anterior.

A pretensão de Tanak é possível porque o WRC mudou as regras dos números para 2019, permitindo que os pilotos escolham os números em vez dos números estarem ligados à posição no campeonato de construtores.

O estónio também não será caso único nos campeonatos FIA, como o prova Lewis Hamilton, que na Fórmula 1 continua a usar o # 44 no seu Mercedes em vez do # 1.

“Tenho o número 8 nos últimos dois anos e não vejo razão para mudar”, explicou Ott Tanak sobre a sua opção.

Esta nova realidade no WRC faz com que o jovem Kalle Rovanpera, o novo ‘recruta’ da Toyota, tenha optado pelo # 69, enquanto Sebastien Ogier ostentará o # 17 no seu Yaris WRC em 2020. Já no seu Toyota Elfyn Evans usará o # 33.

Na Hyundai Thierry Neuville manterá o # 11, enquanto Dani Sordo manterá o # 6 e Sebastien Loeb muda para o # 19 – o mesmo número de títulos mundiais conseguidos pelo francês.

Já na M-Sport Ford Esapekka Lappi mantém o número usado na Citroën na época passada, o # 4, enquanto Teemu Suninen mantém o # 3 e Gus Greensmith o # 44.