Ott Tanak fez a festa ‘em casa’

Ott Tanak brilhou diante do seu público ao vencer hoje o Rali da Estónia. O piloto da Toyota dominou a prova desde o seu início.

Aos comandos do Yaris WRC e acompanhado pelo seu habitual navegador no Campeonato do Mundo, o piloto estónio impôs-se em sete das nove especiais que compunham o líder.

Não obstante um furo na 11ª classificativa, Tanak terminou com 1m03,5s sobre Andreas Mikkelsen e Andreas Jaeger, aos comandos de um Hyundai i20 Coupé WRC oficial, com o pódio final a ser completado por Espekka Lappi e Janne Ferm, num Citroën C3 WRC, também de fábrica. O finlandês concluiu o rali a 1m27,1s.

Mas o Rali da Estónia contou com outro ‘mundialistas’, com Elfyn Evans e Craig Breen, que completaram o top cinco, a bordo de um Ford Fiesta RS WRC e de um Hyundai i20 WRC, respetivamente.

Destaque ainda para a participação do antigo piloto oficial da Ford, Markko Martin, que alinhou aos comandos de um Ford Fiesta WRC e foi sexto, diante de Oliver Solberg, que no Volkswagen Polo R5 venceu a categoria WRC2 na prova.

“Este foi um bom fim de semana. Pudemos ver o muito público que nos apoia aqui… esta é verdadeiramente uma nação de ralis e penso que será formidável ver este evento com equipas de fábrica”, comentou Ott Tanak no final.