Motores Ott Tanak é o primeiro líder do Rali da Alemanha Por

Ott Tanak foi o mais rápido da super especial que hoje marcou o arranque do Rali da Alemanha e tornou-se no primeiro líder da prova do Campeonato do Mundo que venceu nos dois últimos anos.

O estónio da Toyota cumpriu os 5,2 quilómetros do percurso do troço de St Wendeler Land em 2m39,4s, batendo por oito décimas Dani Sordo, no melhor dos Hyundai, enquanto Sebastien Ogier, no melhor dos Citroën, foi o terceiro mais rápido a nove décimas de Tanak.

Thierry Neuville, no segundo Hyundai, foi o quarto mais rápido, com mais uma décima que o Campeão do Mundo enquanto Kris Meeke, no segundo Toyota, completou o top cinco, diante do seu companheiro de equipa Jari-Matti Latvala.

Esapekka Lappi, no segundo Citroën C3 WRC, não foi além da sétima marca, diante de Teemu Suninen, o melhor da M-Sport Ford, com Andreas Mikkelsen, no terceiro Hyundai, e Gus Greensmith, no segundo Ford a completarem o top dez.