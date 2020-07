Mundo Bolsonaro com sintomas de covid-19 fez exame de diagnóstico Por

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está com sintomas de covid-19 e cancelou toda a agenda para esta semana. O resultado do exame a que foi sujeito deverá ser conhecido hoje.

Jair Bolsonaro, de 65 anos, apresenta sintomas de covid-19, com temperaturas altas, pelo que foi obrigado a cancelar toda a agenda desta semana.

Segundo adianta a CNN Brasil, o presidente brasileiro já foi submetido a um teste, na sua residência oficial, no Palácio da Alvorada, sendo que o resultado deverá ser conhecido nesta terça-feira.

Além do teste, Jair Bolsonaro realizou uma ressonância magnética aos pulmões, que não determinou qualquer problema.

A secretaria de comunicação de Bolsonaro emitiu uma nota, ao final da noite de ontem, a garantir que o presidente se encontra “em bom estado de saúde”, apesar dos sintomas de covid-19.

“Eu vim do hospital agora, eu fiz uma chapa no pulmão. Está limpo o pulmão. Vou fazer o exame da covid. Está tudo bem”, referiu Bolsonaro, à margem de um encontro com apoiantes, citado pela CNN Brasil.