Orçamento de referência para bombeiros voluntários é de 28 milhões de euros

As associações humanitárias dos bombeiros voluntários vão ter no próximo ano um orçamento de referência de cerca de 28 milhões de euros, segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

De acordo com a versão preliminar do documento, a que Lusa teve acesso, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fica autorizada, em 2020, a transferir para as associações humanitárias de bombeiros “as dotações inscritas nos seus orçamentos referentes a missões de proteção civil, incluindo as relativas ao sistema nacional de proteção civil e ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro”.

A proposta refere que o orçamento de referência, para o ano de 2020, é de 28.091. 804 de euros.

O mesmo documento indica ainda que as transferências para cada associação de bombeiros voluntários “não podem ser inferiores às do ano económico anterior, nem superiores em 5,43 por cento do mesmo montante”.