Oposição cabo-verdiana acusa Governo de aumentar gastos com viagens

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, acusou hoje o Governo de aumentar os gastos públicos em despesas como deslocações, estadias e viagens.

“Não é normal que se gastem mais 600 mil contos (cerca de 5,4 milhões de euros) em deslocações, estadias e viagens num país que está a atravessar o segundo ano de seca. Não é normal o Governo fazer a mudança de toda a frota automóvel quando o país está com dificuldades”, disse Janira Hopffer Almada, citada pela agência cabo-verdiana de notícias, Inforpress.

A líder do PAICV falava aos jornalistas à margem do Conselho Nacional do partido, que decorre hoje e domingo na Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

Para Janira Hopffer Almada, assiste-se a um “aumento dos gastos públicos” e, por esta razão, não se pode pedir aos cabo-verdianos para entenderem que o país está a passar pelo segundo ano consecutivo de seca “quando o Governo não está disponível para fazer nenhum sacrifício por causas dessas dificuldades”.

Ainda sobre a atuação do Governo, liderado por Ulisses Correia e Silva, a líder da oposição disse que ao fim de três anos os cabo-verdianos já podem tirar as suas conclusões.

“Os resultados a nível do emprego, da dívida pública, dos transportes – sejam aéreos, sejam marítimos -, mas também a nível dos gastos públicos são demonstrativos de como tem sido governado Cabo Verde”, afirmou.

O Conselho Nacional do PAICV acontece nas vésperas de mais um debate sobre o Estado da Nação e terá como pontos altos a análise da situação política nacional e a análise e discussão sobre a implementação da Agenda Autárquica 2020.

Para as próximas eleições autárquicas, marcadas para 2020, o PAICV aposta “na recuperação de um número significativo de autarquias”.

Sobre este tema, Janira Hopffer Almada disse que o partido está a preparar-se para “responder aos anseios da sociedade em cada município e região e ter uma visão concreta de desenvolvimento”.

A líder do PAICV escusou-se a avançar o número de câmaras municipais que o seu partido ambiciona conquistar nas próximas autárquicas.