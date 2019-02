Motores Open de Portugal em karting arranca no Bombarral Por

O Kartódromo da Região Oeste (KIRO), no Bombarral, recebe no próximo fim de semana a primeira prova da temporada de 2019 do Open de Portugal em karting.

Trata-se de uma competição com tradição, que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) recuperou em 2018, após um interregno de mais de uma década.

À imagem do que sucedeu no ano passado, no Open de Portugal estará em disputa o primeiro título da época, bem como a primeira demonstração de talento nas oito categorias que compõem o programa deste ano: Iniciação, Cadete, Juvenil, Júnior, X30, X30 Super Shifter Sénior, X30 Super Shifter Master e X30 Super Shigfter Gentleman.

Como maior novidade para esta primeira prova de 2019 está a utilização de motores IAME de 175 cc em todas as categorias Shifter, onde alinham os karts equipados com caixa de velocidades, numa jornada delineada pela ACDME, onde todas as categorias irão disputar três sessões de treinos livres no sábado de manhã, enquanto que à tarde realiza-se a única sessão de treinos cronometrados que determinará a grelha de partida para a primeira manga de qualificação de cada categoria. Estas serão disputadas a partir do meio da tarde de sábado (15h30).

Para domingo (a partir das 10h30), estão reservadas as segundas mangas de qualificação, para as Finais se disputarem da parte da tarde (a partir das 14h15), estando a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 16h30.