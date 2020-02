Motores Noah Monteiro vence e Mariana Machado sobe ao pódio em Leiria Por

Noah Monteiro e Mariana Machado foram os pilotos da Skywalker Young Guns em destaque na Taça de Portugal de Karting 2020.

Enquanto o jovem portuense se impôs na estreia na categoria Juvenil, Mariana Machado subiu ao pódio na X30, ao ser terceira na final.

Ambos os pilotos estiveram em destaque, num fim de semana onde a formação liderada por Tiago Monteiro também foi representada no Rotax Winter Cup por Rodrigo Seabra, com o jovem piloto a não ser feliz em Campillos, pois problemas de motor relegaram-no para a 15ª posição.

Mas em Leiria só houve motivos para celebrar, já que Noah Monteiro impôs-se numa competição eletrizante, enquanto Mariana Machado esteve soberba na final de X30, pelo que no final do fim de semana o ‘mentor’ da Skywalker Young Guns estava bastante satisfeito.

“Os nossos pilotos têm tido bons resultados neste início de época e os resultados agora conseguidos no Open deixam antever uma época ainda mais aliciante. Estão focados, cientes do trabalho e determinados em contornar os problemas e atingir os objectivos. Estou orgulhoso do trabalho deste fim-de-semana e ciente que muitas outras conquistas acontecerão”, referiu Tiago Monteiro em jeito de balanço.

O próximo desafio da equipa é o Campeonato de Portugal de Karting que acontece dentro de duas semanas também, também no Kartódromo Internacional de Leiria.