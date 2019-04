ONU vai ajudar Moçambique na construção de infraestruturas resilientes

A Organização das Nações Unidas anunciou hoje que vai ajudar Moçambique a desenvolver políticas habitacionais resilientes para evitar a exposição das populações a calamidades naturais, como o recente ciclone Idai.

“Estamos em Moçambique para visitar as áreas afetadas pelo ciclone [Idai] e ver como é que podemos ajudar o país na reconstrução com estratégias resilientes a mudanças climáticas”, disse Maimunah Mohd, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Aquela responsável falava momentos após um encontro com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, na Presidência da República, em Maputo.

De acordo com a diretora executiva da UN-Habitat, a visita a Moçambique vai servir para que a agência partilhe suas experiência no uso das tecnologias na reconstrução dos pontos afetados pelo ciclone Idai no centro do país.

“Discutimos com o Presidente quais as melhores formas para darmos os próximos passos”, acrescentou Maimunah Mohd, que está em Moçambique a convite do chefe de Estado moçambicano.

O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué a 14 de março.

Em Moçambique, segundo dados oficiais, 603 pessoas morreram e cerca 1.642 ficaram feridas.

O ciclone afetou mais 1,5 milhões de pessoas nas províncias do centro do país.