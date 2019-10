Motores Oito portugueses nas Finais IAME de Karting Por

Portugal vai estar representado por oito pilotos nas Finais Internacionais IAME de Karting 2019, que terão lugar no próximo fim de semana em Le Mans, França.

Para além de José Pinheiro, de quem já demos conta, outros sete pilotos lusos vão estar presentes nesta competição que este ano reúne mais de 500 pilotos oriundos dos vários cantos do mundo e distribuídos por sete categorias.

Rodrigo Ferreira vai alinhar na X30 Super Shifter, Tomás Guedes na X30 Sénior, Santiago Ribeiro, Ivan Domigues e Francisco Costa vão competir na categoria X30 Júnior, enquanto Maria Germano Neto, José Pinheiro e Santiago Alves serão os nossos representantes na X30 Mini.

A preparação para a prova já começou no final da semana passada, com os pilotos a participarem nos treinos livres, mas só hpje têm lugar os treinos cronometrados. Os dias seguintes serão para as mangas de qualificação, que ditarão apuramento para as finais que se realizarão no sábado.