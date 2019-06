Ocupação hoteleira no Algarve desce em maio 1,8% comparativamente a 2018

A ocupação hoteleira no Algarve desceu 1,8 por cento em maio deste ano, em comparação com o período homólogo de 2018, quebra que não se refletiu no volume de vendas, anunciou hoje a maior associação hoteleira da região.

“A taxa de ocupação global média/quarto foi de 69,8 por cento, 1,8 por cento abaixo do valor verificado em 2018”, informou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Segundo a associação, a quebra na ocupação em hotéis e outras unidades de alojamento da região algarvia, não se refletiu no volume de vendas, que se “manteve inalterado relativamente ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados provisórios revelados pela AHETA no resumo da evolução mensal da atividade do setor, os mercados que mais contribuíram para a descida foram o alemão (-29,6 por cento) e o holandês (-29,3 por cento).

O mercado britânico apresentou uma subida de 6 por cento.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a taxa de ocupação quarto regista uma subida média de 1,1 por cento e o volume de vendas um aumento de 3,5 por cento.