O papel de um arquivista

Hoje, celebramos o Dia Mundial do Arquivista, uma data para refletir sobre a importância da gestão eficiente de documentos e registos. Há exatamente 30 anos, em Portugal, a Empresa de Arquivo de Documentação (EAD) foi fundada, marcando assim o início de um caminho na moderna gestão de arquivos de empresas.

No atual cenário da sociedade baseada no conhecimento, em que a Internet se tornou omnipresente e a nossa dependência de tecnologia é evidente, surgem cada vez mais novos desafios para o mundo dos arquivos e dos arquivistas.

Um dos grandes desafios é o mundo digital, para o qual a EAD já está preparada, tendo em conta que produziu realizou mais de 200 milhões de digitalizações, expandiu-se para a Roménia em 2019 com o lançamento da EAD Digital Romania e mais recentemente, em 2023, adquiriu uma empresa espanhola chamada Delete, que fortaleceu a sua presença no setor de arquivo e digitalização.

Com sede em Palmela e centros de operações em todo o país, a EAD tornou-se líder no mercado de gestão documental. Fundada em 1993, apoiou cerca de 2000 empresas e possui instalações em Palmela, Montijo, Vilar do Pinheiro, Ponta Delgada e Funchal.

Paulo Veiga, CEO da EAD, declara “Não é uma profissão sexy, mas todas as empresas, para andarem para a frente, precisam de quem cuide do seu passado e os ajude a gerir o presente”.

Os arquivistas desempenham um papel vital em manter viva a herança cultural, administrativa e histórica das nossas empresas e nações. Eles são os guardiões da memória, ao trabalhar silenciosamente nos bastidores para organizar, preservar e disponibilizar informações essenciais para as gerações presentes e futuras.

Este dia é uma oportunidade para destacar o impacto significativo que os arquivistas têm na nossa sociedade. As suas contribuições são fundamentais para investigadores, historiadores, governos, empresas e todos aqueles que procuram compreender o passado, melhorar o presente e preparar o futuro.