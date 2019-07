Motores “O desempenho do Oreca não se compara ao do Ligier” sublinha Filipe Albuquerque Por

Filipe Albuquerque não podia ter ficado mais satisfeito depois do desempenho da equipa United Autosports no primeiro dia do prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência, em Barcelona.

A equipa foi a mais rápida da categoria LMP1, confirmando que a aquisição do Oreca 07 foi a escolha mais acertada para disputar a temporada 2019-2020, em vez do anterior Ligier JSP217, face à menor competitividade deste.

Albuquerque e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul di Resta perceberam de imediato a diferença, sendo que tanto eles como a formação britânica ainda estão a conhecer o carro, cujo potencial é enorme.

“Foi uma mudança brutal. O desempenho do Oreca em nada se compara ao do Ligier, e isso fica espelhado nos resultados das duas sessões de testes. Em ambas fomos os mais rápidos com três décimas de vantagem sobre os nossos adversários”, diz o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque mostra-se entusiasmado para o resto dos ensaios e motivados para a nova temporada do FIA WEC: “Não podíamos estar mais satisfeitos com esta mudança e com as perspetivas de futuro. Tem sido uma época difícil no ELMS, mas tudo indica que vamos dar início ao WEC com o pé direito”.