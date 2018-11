Número de estrangeiros que entraram em Moçambique até outubro aumenta 26%

O número de cidadãos estrangeiros que entraram em Moçambique entre janeiro e outubro aumentou 26 por cento comparado com igual período do ano passado, anunciou hoje o Serviço Nacional de Migração.

No total, durante este período, entraram em Moçambique 1.573.656 cidadãos estrangeiros, contra 1.247.429 de igual período do ano passado, disse Leidita Mate, superintendente chefe de Migração, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

“Além da procura das melhores oportunidades de negócio, que, com descoberta de recursos minerais no país, tornou-se crescente, o turismo afigura-se também como uma das causas do aumento de entrada de estrangeiros no país”, declarou Leidita Mate.

O número de estrangeiros que entraram no país até outubro representa 30 por cento do número global de cidadãos que atravessaram as fronteiras moçambicanas, que foi de 5.178.256, de acordo com dados do Serviço Nacional de Migração.