Judoca portuguesa Joana Diogo conquista medalha de bronze em Tashkent

A judoca portuguesa Joana Diogo conquistou hoje a medalha de bronze no Grande Prémio de Tashkent na categoria de -48 kg, naquela que foi a sua primeira subida ao pódio numa das principais provas do circuito internacional.

Joana Diogo, de 22 anos, 34.ª do ‘ranking’ mundial da sua categoria, venceu no combate decisivo a holandesa Amber Gersjes, 36.ª do mundo, por ‘waza-ari’, num duelo que se arrastou até ao ponto de ouro.

A judoca portuguesa efetuou quatro combates, com três vitórias e uma derrota, esta na qualificação para as meias-finais, com a sérvia Milica Nikolic, sétima do mundo, o que acabou por relegá-la para a zona de repescagem e para a luta pelo bronze.