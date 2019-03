Fórmula 1 O novo McLaren é “surpreendentemente bom” diz Fernando Alonso Por

Para Fernando Alonso o McLaren MCL34 é um monolugar “surpreendentemente bom”, embora admita que precisa de melhoramentos.

O espanhol juntou-se à equipa de Woking durante a segunda semana de testes de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona, para seguir de perto os progressos do novo monolugar.

Em dois dias consecutivos Lando Norris e Carlos Sainz Jr foram os mais rápidos, apesar de mais tarde deixarem claro que a McLaren não está ainda em posição de lutar pelos lugares da frente.

Alonso não tripulou o carro mais escutou os engenheiros e analisou a informação recolhida durante os testes no seu novo posto de ‘embaixador’ da McLaren, referindo a propósito: “Penso que estamos a aprender bastante. Foi em contacto com a equipa que percebi todos os pormenores e pequenos problemas que encontramos, e penso que a semana passada confirmou a imagem do carro. Por isso acho que há algumas áreas que precisam de ser revistas e necessitam de continuar o desenvolvimento para melhorar a performance”.

“Outras áreas foram surpreendentemente boas, por isso estou contente com os resultados e na generalidade penso que foram duas semanas muito positivos. Ainda não é perfeito mas acho que a direção é a mais acertada”, sublinhou o piloto espanhol.

Apesar de não ter guiado o MCL34, Fernando Alonso acredita que o seu contributo ainda é útil para a equipa e para os seus novos pilotos: “Penso que o carro que temos agora nasceu naturalmente em junho do ano passado, quando identificamos os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas filosofias, onde estávamos mal com o carro de 2018, e começamos a discutir e ter reuniões e trabalho de simulador para o carro de 2019”.

“Por isso agora é que 2019 é a realidade que se mostra na pista com alguns resultados que transpõem as mudanças nos bastidores e a filosofia por detrás do design do carro. Além disso, após 17 anos, conheço a maioria dos circuitos, alguns truques que posso passar, especialmente a Lando (Norris), que está no seu primeiro ano (de F1). Tudo que pode surgir num fim de semana de Grande Prémio”, refere ainda o piloto de Oviedo.