Apresentações/Novidades Novas CF Moto 650GT e 400GT chegam em fevereiro Por

Foi em Milão que foram reveladas as novas CF Moto 650GT e 400GT que deverão chegar ao mercado português brevemente.

Estas ‘sport-tourer’ destacam-se pelo seu design, criado pelo mesmo estúdio que desenha as KTM – Kiska Design –, e também pela sua qualidade de construção e equipamento.

Tanto a 650GT como a 400GT reveladas no certame italiano possuem detalhes requintados, suspensões KYB, ABS da Continental, pneus Metzeler e correntes RK. Isto para além de possuirem motores e ciclística com provas dadas.

O primeiro modelo é uma evolução da já conhecida trail estradista 600 MT, e revela um grande empenho ao nível da ergonomia. A CF Moto quis oferecer uma posição de condução mais agradável, de modo a que o utilizador possa usufruir da máxima visibilidade para a a estrada e também um maior conforto para viagens longas.

A 650GT está dotada de um motor de dois cilindros paralelos idêntico ao usado na Kawasaki Versys 650, de refrigeração líquida e 649,3 cc, oferecendo potência máxima de 60 cavalos às 8500 rotações por minuto e pico de binário de de 56Nm às 7000 rpm, permitindo uma velocidade máxima de 170 km/h.

Esta trail chegará ao mercado nacional em fevereiro de 2019, em preto Nebula e azul Concept, com preço de 6490 euros nos concessionários da Puretech Motor, importador e distribuidor da marca em Portugal. Na mesma altura chegará inovadora proposta na categoria das turísticas mais compactas e leves, a CF Moto 400GT.

Este segundo modelo possui um motor de dois cilindros paralelos, de 400,4 cc e 41 cavalos às 9500 rpm., e estará disponível em branco Nebula e azul Concept a um preço de 5500 euros.

O bloco do propulsor da CF 400 GT possui a mais moderna tecnologia, sendo de duas árvores de cames à cabeça acionando oito válvulas à injeção eletrónica Bosch com corpos de 38 mm, que é garantia de grande eficiência no consumo de combustível, e que tem binário de 34,4 Nm às 7650 rpm.

Este motor tem dimensões bastante compactas, possui tensores hidráulicos e veio de equilíbrio para máxima suavidade e mínimo ruído, proporcionando excelente comportamento em todas as situações, mesmo com passageiro e carga a bordo.

Com depósito de 18,5 litros de capacidade e autonomia superior a 300 quilómetros, a 400GT possui ainda ecrã de altura ajustável em 60 mm, comandos retro iluminados e seletor de velocidades regulável em três posições.