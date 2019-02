Apresentações/Novidades CF Moto lança uma moto4 à medida de cada um Por

A CF Moto pensou uma moto4 à medida de todos os utilizadores ao lançar o CF Force 600L, devido à sua versatilidade, contemplando tanto o trabalho como o lazer.

Trata-se de um veículo que promete elevada eficácia e todo o tipo de terrenos e condições, devido às suas características e tecnologia.

O CF Force 600L tem dupla homologação, como moto4 pesado de todo-o-terrebo (L7 e-B1) e trator agrícola (T3b), possibilitando a condução com carta de motociclos (A e A2) ou de automóvel (B e B1, a partir dos 16 anos), graças ao peso em ordem de marcha muito inferior ao limite de 600 kg.

São 375 kg para 41 cv de potência, extraídos do moderno motor de 580 cc, que garantem performances de elevado nível, mesmo com duas pessoas a bordo, a lotação legalmente para esta moto 4. Além disso o grande equilíbrio do conjunto e a sua agilidade são garantidas pelo 1.480 milímetros de distância entre eixos para um comprimento total de 2.290mm e 1160 mm de largura máxima.

Para além de uma ciclística irrpreensível, onde se destacam os duplos braços em A que compõem a suspensão dianteira, possui rodas de 12 polegadas, que podem ser comandadas de forma facilitada pela direção assistida eletronicamente EPS, um opcional com vantagens.

A tração integral com diferencial dianteiro desconectável é outro dos atributos da CF Force 600L, que é comercializada no nosso país pela Puretech Motor a partir dos 7390 euros, estando equipada de série com bola de reboque e guincho frontal devidamente homologados.