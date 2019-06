Nova prisão no Montijo terá capacidade para 600 a 800 reclusos

A secretária de Estado Adjunta e da Justiça revelou hoje que o novo estabelecimento prisional no Montijo, no distrito de Setúbal, terá uma capacidade para 600 a 800 reclusos, num investimento entre 40 a 50 milhões de euros.

“Neste momento está a decorrer a aquisição do terreno, na Herdade Gil Vaz, que vamos conceder ao Ministério da Justiça um direito de superfície e penso que ainda este ano é lançado o procedimento para a construção do projeto de arquitetura e de especialidade”, revelou Helena Mesquita Ribeiro, em declarações aos jornalistas.

A governante falava após a inauguração de um ginásio e dois quartos de visitas íntimas no Estabelecimento Prisional do Montijo, onde adiantou que o estudo dos projetos da nova prisão do Montijo e também de Ponta Delgada, nos Açores, serão apresentados no próximo dia 03 de julho, numa sessão pública.

A atual prisão do Montijo tem capacidade para cerca de 190 reclusos, enquanto o novo equipamento terá “entre 600 a 800”, segundo Helena Mesquita Ribeiro, implicando um investimento na ordem dos 40 a 50 milhões de euros.

A secretária de Estado adiantou ainda que todo o processo da prisão do Montijo decorrerá em simultâneo com a de Ponta Delgada.

Também a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já tinha revelado na semana passada que a nova prisão de Ponta Delgada tem um orçamento previsto de 50 milhões de euros e capacidade para 400 reclusos.

De acordo com Helena Mesquita Ribeiro, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa foi a entidade contratada pelo Ministério da Justiça para efetuar os estudos prévios, o que “antecede a contratação dos projetos”.