Motores Nissan revelou Leaf de corrida Por

Com o advento das competições com automóveis elétricos a Nissan resolveu conceber um Leaf pensado para as pistas, a que chamou Nismo RC e foi apresentado agora em Tóquio.

O Festival Nismo em Fuji, a realizar domingo naquele traçado japonês foi o cenário escolhido para mostrar ao público as capacidades do novo bólide.

Trata-se de uma versão que promete performances superiores a uma apresentada em 2011, com os seus motores alimentados por baterias ion-lítio a desenvolverem um total de 240kW.

Com um peso total de 1220 kg, o Leaf Nismo RC é ligeiramente mais longo que a ‘irmã’ de estrada, com uma assinatura luminosa de luzes LED, um capot em V típico dos mais recentes modelos da marca bem como uma ‘asa’ traseira ajustável. As peças dianteiras e traseiras podem ser facilmente desmontadas, como convém a um carro de corrida.

Segundo Danielle Schillachi, vice-presidente da Nissan Intelligent Mobily o novo bólide tem por objetivo “performances ainda mais impressionantes, com carros elétricos ainda mais potentes para os clientes. É a mais bela expressão da filosofia” do departamento da marca que lidera.

Foi adiantado que a Nissan irá construir seis exemplares do Leaf Nismo RC, que será exibido nas provas de Fórmula E, onde o construtor japonês do Grupo Renault estreará na temporada que se inicia em dezembro na Arábia Saudita.