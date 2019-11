Apresentações/Novidades Nissan lança NV250 para o segmento dos comerciais compactos Por

A Nissan acaba de lançar no mercado automóvel nacional a sua nova gama para o segmento de veículos comerciais ligeiros: o novo furgão compacto NV250.

Trata-se de um modelo que responde às solicitações do segmento. Dinâmico, atual e melhorado em termos de segurança e fiabilidade, graças às às tecnologias da Mobilidade Inteligente da marca.

Com um uma garantia de cinco anos ou 160.000 quilómetros, a Nissan NV250 representa para os utilizadores profissionais uma solução que está apta a enfrentar todas as suas exigências.

O novo furgão surge disponível em várias configurações interiores e três níveis de potência de motor, dois comprimentos de carroçaria (L1 e L2) e uma gama alargada de conversões. De dois ou três lugares, permite uma flexibilidade e funcionalidade ideais.

Aspetos importantes a reter em termos operacionais está o facto da NV250 disponibilizar uma arga útil de 800kg e dois comprimentos de carroçaria, capacidades de transporte de carga aperfeiçoadas para entregas ininterruptas, sendo a adaptabilidade um dos seus triunfos. As conversões incluem painéis em madeira na área de carga, acesso para cadeiras de rodas e extras opcionais, tais como unidades de refrigeração a bordo.

Para além de preencher os requisitos ambientais mais recentes, em conformidade com a norma Euro6D-Temp relativa a emissões de CO2 reduzidas e eficiência do combustível otimizada, traduzidas em custos totais de utilização inferiores, este novo furgão da Nissan está equipado com o Arranque Assistido em Subidas e a Aderência Melhorada.

Isto significa que a NV250 pode a responder a solicitações tão diversas como entregas urbanas rápidas ou transporte de materiais maiores para obras de construção.

Desenvolvida através do conhecimento partilhado da Aliança Renault Nissan, a NV250 está dotada de um motor diesel de 1.5 litros, que está disponível com três opções de potência: 80, 95 e 115cv.