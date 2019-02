Nelson Évora abre época com mínimos para os Europeus

Nelson Évora abriu a época de 2019 com um segundo lugar no triplo salto do Meeting francês de L’Eure, obtendo a marca de qualificação para os Europeus de pista coberta, que decorrerão em Glasgow (01 a 03 de março).

O atleta do Sporting apenas conseguiu dois saltos válidos, o terceiro (16,34 metros) e o quarto (16,61), que lhe deu a marca de qualificação para Glasgow, perdendo apenas para o finlandês Simo Lipsanen (16,78), mas batendo os franceses Yoann Rapinier (16,58) e o seu colega de treino, Teddy Tamgho (16,45).

Nas restantes provas, destaque para os 800 metros femininos, com a etíope Diribe Welteji a fazer a segunda melhor marca mundial do ano (2.03,41 minutos), para a grega Tatiana Gousin, que saltou 1,92 em altura, um recorde pessoal a igualar o recorde do meeting.

Entretanto, na Alemanha, no Meeting de Berlim, Liliana Cá tornou-se a primeira portuguesa a participar na clássica prova de lançamento do disco em pista coberta, sendo quarta classificada com a marca de 44,33 metros (num único lançamento válido), muito longe da vencedora, a alemã Nadine Muller, com 63,89 metros (recorde pessoal). Em masculinos, triunfou o austríaco Lukas Weisshaidinger (63,06).

Nesta prova, foram obtidas três melhores marcas mundiais do ano: no comprimento, pela alemã Malaika Mihambo, com um salto de 6,99 metros (e outro de 6,98), batendo o seu recorde pessoal e superando o recorde do meeting; nos 60 metros barreiras, pela alemã Pamela Dutkiewicz, com 7,89 segundos; e no salto com vara masculinos, por Sam Kendricks, dos Estados Unidos, com 5,86 metros no salto com vara (ainda tentou os 6,01 metros, mas não teve sucesso).