Natxo González quer Tondela “muito inteligente” na receção ao Santa Clara

O treinador Natxo González disse hoje que o Tondela tem de ser “muito inteligente” para ganhar a uma equipa “muito fiável” como é o Santa Clara, no domingo, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.

“O Santa Clara é uma equipa muito fiável, defensivamente é muito compacta, são muito unidos no esforço e não é fácil criar ocasiões. É uma equipa ordenada que nos vai criar muitos problemas para gerar oportunidades e temos de ser muito inteligentes, porque eles podem esperar pela nossa precipitação e aproveitarem-se disso”, disse o técnico espanhol, na antevisão ao jogo.

Em conferência de imprensa, o treinador reconheceu que “é sempre melhor” ir para um desafio após um triunfo, uma vez que ganhou ao Marítimo, na terceira jornada por 3-2, e, portanto, “agora há muitos fatores para que a equipa esteja motivada e com ambição para uma nova vitória”.

“Foi a nossa primeira vitória e agora vamos ver como respondemos a uma vitória. O objetivo é conseguir duas vitórias consecutivas, o que não é fácil, mas para dar uma alegria aos nossos adeptos, já que não o conseguimos fazer frente ao Portimonense”, lembrou Natxo González, que no primeiro jogo em casa perdeu por 2-1.

O espanhol reconheceu que o Tondela tem de “ser mais fiável” e admitiu que de dia para dia “continua neste crescimento em equipa, com muitas coisas para melhorar”, apesar de reconhecer que “a fiabilidade se encontra melhor depois de um bom resultado”.

“Acredito que durante um tempo é bom introduzir diferentes equipas para nos conhecermos e é muito importante mudar a estrutura para nos adaptarmos às diferentes equipas e temos jogadores para isso”, considerou o técnico que não revelou se vai manter o ‘onze’ da última jornada.

Certo para o jogo está o capitão da equipa, Cláudio Ramos, que “se realizar mais 70 minutos de jogo atinge 7.000 minutos consecutivos em campo” e é o primeiro guarda-redes a conseguir o feito após Rui Patrício, então na baliza do Sporting.

“Este feito está ao alcance de muito poucos e, se o conseguir, é fruto do seu trabalho. Para nós, é muita sorte ter um jogador com estas características. Esperamos que acumule minutos, é sinal que tem competência dentro do plantel e tem margem para ser melhor, porque ainda é novo”, apontou o técnico.

Tondela e Santa Clara, que ocupam lugares a meio da classificação, ambos quatro pontos, vão defrontar-se no domingo, a partir das 16:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.