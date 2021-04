Desporto Benfica vence em Tondela Por

O Benfica derrotou esta tarde o Tondela, por 0-2, em jogo realizado no Estádio João Cardoso, a contar para a 30.ª jornada da I Liga.

Pizzi abriu a contagem aos 12 minutos, com Everton a dilatar a vantagem sete minutos volvidos, garantindo os três pontos para os encarnados.

Com o triunfo, o Benfica chegou aos 66 pontos, ficando à condição a um do FC Porto, que entra em campo esta noite, dias antes do clássico para a 31.ª jornada, no Estádio da Luz, agendado para 6 de maio.

Já o Tondela permanece no nono lugar, com 35 pontos.