Rúben Amorim cumpre formalidade e assume candidatura, fala em festa e revela mesmo que ficaria “ofendido” se o Sporting não estivesse a preparar a celebração do título.

Na antevisão do jogo com o Boavista, que pode determinar o título de campeão nacional do Sporting, Rúben Amorim manifestou o desejo de entrar já com essa conquista assegurada, o que sucede em caso de um desaire do FC Porto, que hoje defronta o Farense.

“A responsabilidade de treinar o Sporting é igual. Não interessa se somos candidatos. Estamos a três pontos de ganhar um campeonato que não se ganha há muito tempo. Ainda não somos campões. Quanto à questão de podermos ser campeões no sofá, não ligo à beleza de ser campeão em campo. Quanto mais cedo melhor”, começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa realizada em Alvalade.

E a possibilidade de festa em véspera do jogo com o Boavista deixa Rúben Amorim mais do que tranquilo. “Não sei qual é o plano de festas. Não sou eu que vou mandar os jogadores para a cama. O facto de haver um autocarro a passear não significa que vai acontecer. E ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse a festa quando só dependemos de nós”, afirmou o técnico, assumindo que essa conquista é iminente.

O facto de o Sporting não se ter assumido como candidato ao título, durante o campeonato, mesmo depois de ter construído uma vantagem relevante relativamente a FC Porto e Benfica, suscita no técnico um raciocínio curioso. “Muita gente discordou do meu discurso, mas o que importa é ter razão no fim”, referiu. E a propósimo assumiu, finalmente, essa candidatura, o que não passa de uma mera formalidade.

“Obviamente, somos candidatos ao título. Mas vamos defrontar um adversário com valor, que precisa de pontos mas a pressão está do nosso lado”, alertou Rúben Amorim.

O Sporting defronta amanhã o Boavista, sendo que poderá entrar em campo com o título conquistado, caso o FC Porto perca pontos com o Farense.