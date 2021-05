Desporto FC Porto goleia Farense em noite inspirada de Taremi Por

O FC Porto derrotou o Feirense, por 5-1, nesta segunda-feira, em partida da 32.ª jornada da I Liga, disputada no Estádio do Dragão.

Obrigado a vencer, para impedir que o Sporting se sagrasse campeão e evitar aproximações do Benfica, a equipa de Sérgio Conceição resolveu cedo o jogo. Taremi não falhou nos 11 metros e abriu o ativo logo aos cinco minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida por Licá.

O avançado iraniano fez ainda as assistências para os golos de Toni Martínez, aos 14, e de Luis Díaz, aos 20 minutos. E bastaram 20 minutos para o dragão fazer o KO ao Farense.

O quadro agravou-se para a equipa de Jorge Costa com a expulsão de Bilel, numa entrada duríssima sobre Manafá. Tiago Martins mostrou amarelo, mas depois de advertido pelo VAR corrigiu a sanção e deixou os algarvios reduzidos a 10, aos 30 minutos.

Apesar da desvantagem numérica, o Farense ainda reduziu a desvantagem, na primeira parte, mas o VAR anulou o golo, por fora de jogo de Pedro Henrique.

A segunda parte trouxe um contratempo para o FC Porto, com Mbemba a ficar de fora, por lesão, com Diogo Leite a ser lançado. Do outro lado, Jorge Costa, percebendo que o encontro estaria perdido, começou a pensar na gestão e fez quatro alterações na equipa.

Mudaram alguns protagonistas, mas não os protagonismos. Taremi continuou a abrir o livro e bisou, aos 58 minutos, após assistência de Otávio. O iraniano foi, sem surpresa, eleito o homem do jogo.

Já com a vitória garantida, Sérgio Conceição mexeu na equipa. E não passou despercebido o facto de Marega não ter sido opção. A oficialização como reforço do Al Hilal parece ter determinado o fim de linha do maliano, no pouco que resta disputar, na temporada.

Destaque ainda para o comportamento do Farense que, apesar de reduzido a 10, nunca atirou a toalha ao chão e conseguiu importunar as redes de Marchesín. Mas foi precisamente dos pés do guarda-redes dos dragões que nasceu o lance do 5-0, com João Mário a responder da melhor forma a um lançamento milimétrico do guardião argentino.

E nem com mais um golpe os algarvios deixaram de procurar a baliza. Licá minimizou os estragos e definiu o resultado final, retirando partido de um erro de Diogo Leite, que falhou um atraso a Marchesín.

Com este resultado, o FC Porto fica a cinco pontos do Sporting e passa a contar mais sete pontos do que o Benfica, sendo que o líder e o terceiro classificado têm menos um jogo.

Já o Farense mantém-se com 28 pontos, no penúltimo lugar, e terá de aguardar pelo desfecho da jornada para perceber a dificuldade da tarefa que enfrenta, na luta pela manutenção.