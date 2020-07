“Não se impressionam com Marcelo em tronco nu ou Costa em calção, mas uma mulher em fato de banho é chocante”

Nas Redes “Não se impressionam com Marcelo em tronco nu ou Costa em calção, mas uma mulher em fato de banho é chocante” Por

A psicóloga Joana Amaral Dias reagiu novamente às críticas pelas fotos ousadas que publica nas redes sociais, agora ao exibir-se com um biquíni vermelho.

“Abunda por aí malta que não se impressiona de ver Marcelo em tronco nu ou Costa em calção à beira mar, mas acha chocante, em pleno século XXI, ver uma mulher de fato de banho”, considerou Joana Amaral Dias, na legenda da foto.

Lamentando o “lodaçal de preconceito e tentativas de adestramento” na sociedade portuguesa, a psicóloga e comentadora frisou que o corpo de uma mulher é “um campo de batalha”.

Para exemplificar, serviu-se do próprio corpo: “Notam-se mesmo as costuras das cesarianas que fui obrigada a fazer para colocar os meus filhos no mundo. E até se notam os furos da laparoscopia a que fui sujeita por causa de uma gravidez ectópica que quase me tirou a vida e me deixou internada durante semanas”.

“Queriam que eu escondesse a minha história e a minha identidade? Que me envergonhasse dessas lutas? Que andasse mais tapadinha? Calada e quietinha, também? Não faltava mais nada”, finalizou.