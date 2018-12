Desporto “Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato”, diz Conceição Por

Sérgio Conceição comentou esta segunda-feira a expulsão no Bessa, frente ao Boavista, dizendo que se deixou “contagiar” pela emoção de festejar um golo marcado no último minuto do encontro.

“Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 minutos de massacre na batalha do Bessa? Futebol é emoção, e ontem deixei-me contagiar”, começa por explicar o técnico portista.

“Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato. Nós, no FC Porto, temos um objetivo bem definido: reconquistar o título que é nosso”, pode ler-se.

Recorde-se que o FC Porto venceu o Boavista, no Estádio do Bessa, com um golo marcado por Hernâni no último lance da partida.

Durante os festejos, Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão.

