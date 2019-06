Motociclismo ‘Nacional’ de Trial com novos vencedores em Góis Por

O Campeonato Nacional de Trial visitou Góis e conheceu novos vencedores, pois se Diogo Vieira se impôs na classe de Elite Paulo Ballas venceu em Consagrados, João Silva em Promoção, Mariana Almeida em Iniciados e Manuel Inês em Infantis.

Foi num traçado ‘desenhado’ no Cerro da Candosa, junto às margens do Rio Ceira, que teve lugar esta segunda prova do ano, organizada pelo Góis Moto Clube, um dos clubes mais dinâmicos a organizar provas de motociclismo em 2019.

O percurso tinha oito zonas de obstáculos, que foram percorridas por quatro vezes, criando um trial muito técnico. Nada que ‘amedrontasse’ Diogo Vieira, que venceu a classe de Elite com grande diferença pontual. Javier Pinheiro terminou em segundo na frente de Filipe Paiva, com Leandro Castro e Bernardo Vots a completarem o top cinco.

No competitivo troféu de Consagrados houve muitas lutas entre os lugares cimeiros, com Paulo Ballas a levar a melhor sobre Rita Vieira, com o degrau mais baixo do pódio a pertencer a Sofia Porfírio, depois de um intenso despique com Mariana Afonso. Nas posições seguintes terminaram Leonor Moreira e Rui Cardoso.

João Silva repetiu no troféu de Promoção o triunfo que tinha conseguido no arranque do ano desportivo em Padela, junto a Viana do Castelo. Diogo Pereira empenhou-se bastante e foi segundo, diante de Mariana Valente e Dinis Sá.

Mariana Almeida demonstrou uma grande evolução e bateu Madalena Moreira para se impor no troféu de Iniciados, enquanto em Infantis Manuel Inês venceu destacado na frente de Matias Mesquita e Francisco Schreck.

O Campeonato Nacional de Trial prossegue a 13 de julho junto à serra da Estrela, em Gouveia.